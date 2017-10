Disney filmará una serie sobre Monzón

"Monzón", basada en la vida del legendario boxeador santafesino, ya se encuentra en desarrollo. Según un anuncio de la compañía Disney, la tira será filmada en Argentina y locaciones internacionales. La serie dramática de 13 episodios de una hora mostrará la vida del campeón y su trágico final. La serie biográfica, basada en la vida del legendario boxeador santafesino, ya se encuentra en desarrollo. Según un anuncio de la compañía, la tira será filmada en Argentina y locaciones internacionales. La serie dramática de 13 episodios de una hora mostrará la vida del campeón y su trágico final.





"Monzón" estará basada en la vida del ex campeón mundial de boxeo de los pesos medianos, que fue condenado a once años de prisión por el homicidio de su segunda esposa, la modelo uruguaya Alicia Muñiz. La modelo fue golpeada y arrojada desde el balcón del primer piso de la casa que ambos ocupaban en la ciudad de Mar del Plata, el 14 de febrero de 1988.





Una vez en prisión, el ex boxeador recibió a familiares, amigos, ex mujeres, famosos y a sus fans, visitas que también estarán reflejadas en la serie. Además la serie incluirá diferentes momentos de la vida del ex campeón: sus orígenes humildes, sus logros deportivos y su paso por el cine.





"Me llena de orgullo anunciar este proyecto, que mostrará la vida tan dramática de uno de los grandes ídolos argentinos", expresó Fernando Barbosa, directivo de Disney Argentina.





Asimismo, el directivo de Pampa Films Pablo Bossi dijo estar ante "el gran desafío de retratar a uno de los ídolos populares del pueblo argentino", y anticipó que la serie "mostrará una historia de superación pero plagada de contradicciones, ante la cual resultará difícil permanecer indiferente".