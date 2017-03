Lucía Rubio fue tapa de la revista Playboy en 2016. La modelo participará en el ciclo del Trece "Cuestión de Peso", siendo la secretaria sexy de Fabián Doman.

Además, modelo que representa Jorge Zonzini, fue elegida por la prestigiosa revista Interviú de España para ser la chica de portada también durante el año pasado.

La joven de 24 años fue descubierta en el barrio Del Libertador, en Córdoba, un asentamiento muy humilde, gracias a un casting realizado por su mannager.

"Sobre la participación en el programa todavía no tengo mucha idea como será, supongo que eso irá fluyendo. La propuesta me surgió por la persona que me maneja, a raíz de haber trabajado en Canta si puedes y después lo de Resto del mundo. La verdad que estar en un programa que tenga que ver con la salud y el buen comer, me gusta. Creo que me va a ayudar a mí también así que estoy feliz", señaló la bella Lucía en diálogo con PrimiciasYa.com.

¡Mirá sus mejores fotos!

