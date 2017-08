Diego Díaz: "Entre Canaletti y Azzaro no pasó nada que no pase entre dos futboleros"

No todo pasa", el ciclo futbolero de TycSports, que conduce Diego Díaz. Se vivió un momento muy tenso en el envío de ayer de "", el ciclo futbolero de, que conduce





Ricardo Canaletti se cruzó fuerte con Flavio Azzaro y el animador debió mandar a un corte porque todo parecía terminar a las trompadas.

PrimiciasYa pudo hablar tanto con Canaletti como con Azzaro y en esta oportunidad, conseguimos la palabra del conductor, Diego Díaz.





"No pasó nada que no pase en una mesa futbolera o en alguno de estos programas que tiene el canal, donde hay confrontación, discusión, calentura. No hay más que eso", relató.





Amplió: "Todos los que hacemos el programa somos futboleros al mango, de toda la vida, tipos que estamos en una tribuna, nos enojamos... Canaletti se ha enojado, se fue al corte y con eso se fue la discusión. Él se fue a su casa porque terminaba la participación y nosotros seguimos con el programa".





Para cerrar, el exfutbolista dejó en claro: "Hubo enojo, calentura y no es la primera ni la última vez que pasa. Somos todos gente de fútbol y que se enoja como nos enojaríamos en una mesa de un bar. No pasó más que eso".