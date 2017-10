Diego Brancatelli luego de su grito por Macri: "Si bien no me gustó, lo prometí y lo hice"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com se contactó con Brancatelli luego de la repercusión que tuvo ese momento televisivo y esto nos comentó.





"Argentina perdía 1 a 0, estábamos quedando afuera del Mundial y empezamos a ofrecer sacrificios, cosas que debíamos hacer si Argentina clasificaba. Mariano (Iúdica) me propuso eso y si bien no me gustó gritarlo, al momento de prometerlo con tal que Argentina clasifique lo hacía, y lo hice", comentó el periodista.



"Es sencillo y con humor, una especie de castigo a cumplir. Nadie en su sano juicio o buena leche puede pensar otra cosa. Hay mucha mala leche por todos lados, sobre todo los medios. Pero bueno, queda en ellos, sin sentido del humor o como siempre, mintiendo".





"Argentina está en Rusia y eso es lo más importante. El que me conoce sabe no tengo nada que aclarar. Yo me río mucho, me divierto como todos en Polémica. Mariano se tatuó en vivo, un productor hizo el programa travestido...", finalizó.