Diego Brancatelli luego de las PASO: "Todo se agrandó más de lo que realmente fue"

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal en "Intratables" ante una pregunta de Diego Brancatelli. La semana pasada, previo a las PASO nacionales, se viralizó una respuesta de laenante una pregunta de





Embed



El video tomó impacto en las redes y en todos los medios. PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista quien explicó sobre la repercusión de este tema. Anoche, el periodista tuvo su descargo al aire.





Embed







"Me parece que decir que la gente definió su voto después de mi pregunta creo que es subestimar a la gente y es una equivocación o simplismo erróneo. Primero Vidal no fue candidata, o sea que si les gustó su respuesta o forma de ser, ella no era la candidata. Los candidatos eran Bullrich y Ocaña que cada vez que abrieron la boca en la campaña dijeron una barbaridad y tuvieron que salir a pedir disculpas o corregir las metidas de pata que decían. Vidal si hizo algo fue corregir a apuntalar a los candidatos de Cambiemos fue fueron muy flojos. En todo caso le habrá mejorado la imagen a Vidal porque conocieron una faceta que no había mostrado hasta entonces que tiene que ver con el carácter y la energía para contestar", comentó Brancatelli en charla con este medio.





diego brancatelli 2.jpg







"En Intratables, como éramos como 15, nos dijeron que íbamos a tener para hacer una pregunta por tiempos. Hice una pregunta que desarrollé porque era la única que tenía y la gobernadora contestó y no interrumpí su respuesta. Si yo hubiese interrumpido ante cada afirmación que no compartía o que sabía que era una realidad parcial, iba a pasar como en otras oportunidades que decían que Brancatelli era un maleducado o soberbio que no dejó hablar a la gobernadora. Me pareció que eso se tenía que respetar si hablamos de diálogo y democracia", añadió. añadió.



"Terminó de decir eso y se fue. Lamentablemente cuando tenga el show de Brancatelli le haré todas las preguntas que le quisiera hacer o haremos un contrapunto. Ese Intratables lo conduce Santiago del Moro y yo me adecuo a lo que el programa ofrece, que era hacer una pregunta. Pero bueno, cada uno que me insultó en las redes sociales es el mejor en todo. Son cosas que no le presto atención. Yo le quise preguntar eso y me parece que era muy lógico. Mi pregunta era eso: por qué creer en ellos si ya nos mintieron tantas veces".





"Sigo pensando en mi pregunta y sigo pensando que es verdad y que tengo razón y que mucha gente se lo pregunta. Después me parece que todo se agrandó más de lo que realmente fue. Tal vez porque fue en un cierre de campaña y fue bien utilizado por Cambiamos o medios amigos. Fue una muy buena exposición de Vidal, estuvo vehemente, fue un muy buen discurso. Cristina es brillante, Vidal fue muy buena, y son dos mujeres que saben aprovechar muy bien su oratoria. Creo que el oficialismo y sus medios amigos aprovecharon la veda para potenciar ese momento de Maria Eugenia Vidal que creo que a ella le sumó en su imagen pero no creo que alguien vote a Bullrich por lo bien que estuvo Vidal", cerro el periodista.