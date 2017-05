Diego Brancatelli le respondió al Puma Rodríguez: "Si no me quiere escuchar, que no me escuche"

José Luis "El Puma" Rodríguez habló en el programa de Jonatan Viale por Radio La Red AM 910 y sorprendió al hablar de Diego Brancatelli por sus polémicas opiniones en " Intratables ".

"Disfrutaba de su programa porque tiene mucha controversia en la política. Argentina es un país que quiero y va a salir adelante. Tengan paciencia, fe, van a salir adelante", expresó el cantante.

"Intratables lo veía todas las tardes con Del Moro pero lamentablemente escuchar a Brancatelli... Es un buen narrador de fútbol, excelente. A veces lo cambiaba porque me daba rabia, son ciegos, defender a ladrones no es modelo de nada. No, el mundo tiene que sincerarse, decir la verdad". (Ver nota) Y ahí le apuntó a Brancatelli:





Embed



Brancatelli dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre estas palabras del Puma: "Me sorprendió gratamente que me conozca independientemente que no opine como yo. Yo lo escuché muchas veces tanto su música como en notas y es un tipo muy creyente. Un tipo de promover amor, la paz, muy querido en todo el mundo. Así que me imagino que no lo dirá desde la falta de respeto. No voy a entrar en provocaciones. Es un músico con mucha trayectoria que conoce mucho el mundo y ahora desde Miami estará analizando la realidad de nuestro país. No sé cómo desde tan lejos puede estar tan informado ni cuáles son sus fuentes de información".





"Tampoco me siento ofendido por las cosas que dijo porque en realidad lo único que dijo es que cambiaba cuando me escuchaba. Si no me quiere escuchar, que no me escuche, no es mi problema. Ahora si no me escucha no sé cómo me puede criticar. Esa es una realidad", añadió el periodista.





"Lo respeto mucho como artista por su trayectoria y es alguien que la está pasando mal de salud entonces no voy a confrontar. Lo único que no aceptaría es que hable de mí como persona. Si habla de lo que no le gusta algo de lo que fue el Gobierno es su opinión, pero a mí no me conoce y no puede decir nada como persona, cosa que no hizo. Yo respeto la idea de él como él debe respetar la mía. Hay cosas que repudio de este gobierno, del anterior, y de lo que pasa en Venezuela. Si el Puma tiene tanta trayectoria, es inteligente, también me tiene que respetar".





"Lo que más rescato de toda la nota es que está al tanto de mi laburo como periodista deportivo, comentando fútbol. En un momento tan difícil del fútbol, qué él sepa que laburo bien en el fútbol para mí es un honor ", cerró Branca.