Diego Brancatelli: "Le dije a Lanata todo lo que pensaba con respeto y no me guardé nada"

Era uno de los cruces esperados del martes de " Intratables " y finalmente se terminó dando. Fue cuando tuvo la palabra el periodista Diego Brancatelli y le tocó el turno de preguntarle a Jorge Lanata, invitado especial del programa,

Branca, con educación, le planteó sus diferencias políticas a Lanata y dejó en claro que no estaba de acuerdo con algunas expresiones de Jorge sobre la ex presidenta Cristina Fernández

Además, sostuvo que Lanata fue uno de los principales artífices de la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales. "Para mí has sido uno de los que alimentó fuertemente la grieta", le dijo Branca en la cara.





PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con Brancatelli quien contó cómo se sintió con la visita de Lanata al programa y habló del intercambio de posiciones que tuvo.





"Fue mucho mejor de lo que esperaba. Para el programa fue una muy buena nota, muy interesante. Él habló a corazón abierto de cosas de su vida. Yo tengo muchas diferencias, totalmente opuesto a él, pero es un tipo groso del periodismo, es una nota interesante. Ganó 22 Martín Fierro, uno de oro, fundó diarios Página 12,Crítica, creo que es la primera vez que hay un sólo invitado y un sólo tema en Intratables. Y se pasó rapidísimo. Está bueno escucharlo aún en mis diferencias", expresó Branca.







"En todo este tiempo escucharlo y verlo a uno le generó cierta bronca, distancia. Si bien él en otras oportunidades cuando se refirió a mí lo hizo con cierto desprecio, ninguneándome o bajándome el precio, tenía miedo que en el programa se viviera un momento tenso y yo caer a través del enojo en la falta de respeto. Pero la verdad que no sucedió. Me gustó mucho la nota, yo me sentí muy cómodo. Con respeto le dije lo que pensaba y no me guardé nada, le dije lo que pensaba sin dar un paso atrás y en la cara".





"Me sorprendió que me escuchó, no me contestó mal y me pareció muy sano el ida y vuelta de poder pensar diferente. Él me respondió con mucho respecto, así me gustaría que sea siempre. No es dueño de la verdad absoluta, yo tampoco y cada uno puede pensar diferente. Después nos sacamos una foto e hicimos alguna broma fuera de aire y todo sin renunciar a las convicciones de uno", cerró Diego.