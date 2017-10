Detuvieron al hijo menor de Lía Crucet en una fiesta electrónica

"Todavía no pude hablar con mi hijo, aún no llegó a casa, pero ya está libre.Tengo que hablar con él. Hablé con un principal en la comisaría y me dijeron que tenían que averiguar antecedentes y ahí lo liberaban. Yo pensé que era un porrito. Ojo, no lo digo como si un porrito no fuera nada", confirmó al canal AméricaTV Tony Salatino, padre del hijo de la cantante.

lia crucet 2.jpg