Detalles exclusivos del espectáculo donde Cristian Castro le rendirá homenaje a Sandro

Sería inminente la confirmación de un proyecto que revolucionará el mercado musical latino en la voz de uno de los intérpretes más importantes de Hispanoamérica.

Cristian Castro ya está trabajando en el repertorio de una figura máxima de la música en español que dará que hablar y mucho.

Sandro es el elegido por Cristian y su compañía discográfica Sony Music para enfocar su labor en los próximos dos años.

"Es un proyecto que le presentamos a Cristian hace un año y medio junto con mi amigo y socio Matías Mc Cluskey, sobre una idea que planteamos en base al repertorio de Sandro. Cristian, que lo admira de muy chiquito, porque su madre Verónica, lo escuchaba en su casa y ellos, cuando estuvieron viviendo en Argentina, se compenetraron más con su música, se entusiasmó mucho con la idea y ahora estamos en plena etapa de creación y realización", le contó el músico y cantante Orlando Netti a PrimiciasYa.com.

Y agregó: "Le planteamos las canciones, la puesta, el vestuario, toda la idea y nos pusimos a trabajar. Arrancamos en Nueva York en el mes de marzo, hicimos algunos viajes, idas y vueltas por los distintos compromisos, y ahora estamos en Argentina, llevando adelante los arreglos musicales con Pablo Marino, que además de arreglador, será el Director de la Orquesta".

Luego, detalló: "Vamos a estrenar el espectáculo a nivel mundial en el Hotel Hilton de Buenos Aires, los días 27, 28 y 29 de octubre, con una puesta muy teatral y una Orquesta de 22 músicos. Estamos trabajando todos los detalles del show, que va a tener muchos matices, no solo por la faceta interpretativa de Cristian, sino también por el gran repertorio que tiene Sandro. Va a haber segmentos muy variados, desde las baladas características, los clásicos, algunos temas no tan conocidos del catálogo, una sección donde va a primar el rock and roll de su primera etapa musical y algunas otras sorpresas. Creemos que va a ser un espectáculo impactante, muy emotivo y bastante pasional. A mi entender, Cristian es uno de los cantantes más talentosos de habla hispana y estoy seguro que va a interpretar las canciones de Sandro, de manera única".

"El espectáculo, justamente, se llama "Como lo hice yo", no solo por jugar con uno de los títulos de los temas, sino porque Cristian los va a hacer a su forma y estilo. Intuyo que va a ser un gran éxito, no solo en nuestro país, ya que el año que viene, vamos a recorrer toda Latinoamérica y Estados Unidos con este mismo show. Es un proyecto muy importante, porque desde el respeto y la admiración que le tenemos a Roberto, vamos a enaltecer su obra musical, ya que también tenemos en carpeta hacer un gran concierto el año que viene con una orquesta sinfónica con más de 80 músicos. Tenemos mucho camino por recorrer, pero es algo inédito que un espectáculo que aún no se ha estrenado, tenga tantos pedidos de distintos países para presentarlo. Es algo que a mí, personalmente, me entusiasma mucho y también me enorgullece; trabajar con Cristian, que es un gran talento de la música en español, es un placer total, ya que además de su impronta, tiene una gran capacidad profesional e inteligencia. Nos llevamos muy bien trabajando y todo lo que hacemos es a partir de la buena energía, y eso es impagable", finalizó Netti.

Embed Banfield: Hoy conocí la casa de Sandro ☝ Gracias a Olga Garaventa, su viuda, por los mejores canelones Una publicación compartida de Cristian Castro (@mr.castrou) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 3:50 PDT