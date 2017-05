El volante se ve envuelto en un nuevo escándalo por su conducta. La mujer habló de episodios de violencia y estado de ebriedad del futbolista.





"Distintos estados de ebriedad, no entiende que no quiero estar más con él y se pone agresivo. Me astilló tres dientes y me ahorcó", denunció valiente la mujer.





La mujer además pidió botón antipánico. La nota con el periodista Marcelo Brunwald.





Meliisa Tozzi en comisaría de la mujer de Quilmes. Denunció por violencia de género al jugador de Boca Centurión @enlamiraradio pic.twitter.com/9EyOY47eKy — Marcelo Brunwald (@marcelobrunwald) 24 de mayo de 2017