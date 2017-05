Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Me violaron y tuve que abortar", reveló. En medio del debate en "Intratables" por el embarazo y escándalo que salpicó a Daniel Scioli Gisela Berger , Cristina Tejedor se conmovió al contar su experiencia por primera vez en público.reveló.





"Me dijiste que no soportabas el pensamiento de una kirchernista y eso me parece de una violencia terrible", le dijo Tejedor a Plager. Además, la actriz había tenido un intercambio de opiniones con Débora Plager le dijo Tejedor a Plager. (Ver nota)









PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Débora quien contó sus sensaciones de su intercambio de posturas con Tejedor: "No tenía nada que ver conmigo su historia personal que contó. Se comentó en el programa un dato respecto de que Gisela Berger había denunciado que no había recibido la atención médica adecuada hace unos meses. En el panel se introdujo el tema y en ese momento Cristina intervino y dijo que las personas que son víctimas de violencia tienen que huir, escapar, que no deben quedarse en esos lugares".





Y luego la periodista fundamentó: "Cuando tuve la palabra sostuve que me parecía que era muy peligroso ese mensaje que dejó Cristina con los casos de femicidios que hay y con la cantidad de mujeres violadas, decir por qué no se van de ese lugar pareciera que la culpa es de las mujeres. Dije que es un muy mal mensaje y pareciera que las mujeres no querían irse de ese momento. A mí no me importa para quién fue candidato la persona de que se hablaba el tema, si hablamos de violencia de género defiendo a la mujer".