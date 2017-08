Débora Pérez Volpin: "Estuve con gripe y por eso no hice la nota que tenía pactada en TN"

Débora Pérez Volpin estuvo invitada al programa de Diego y Alfredo Leuco en TN, pero a último momento la bajaron del ciclo por causas desconocidas, según la primera versión que salió a la luz. El martes pasado,estuvo invitada al programa deen, pero a último momento la bajaron del ciclo por causas desconocidas, según la primera versión que salió a la luz.





PrimiciasYa pudo dialogar con la periodista sobre el tema y aclaró lo que pasó: "Ayer lo desmentí en dos notas de radio. No subí nada a mis cuentas porque la verdad es que no hay mucho que aclarar. De hecho estuve con mucha gripe y no hice ninguna nota hasta el domingo en lo de Mirtha, que también es de Canal Trece".





"Tengo una excelente relación con mis excompañeros de trabajo, así como con mis colegas de otros medios. Nos conocemos con la mayoría desde hace muchos años, soy muy respetuosa de las distintas opiniones y miradas y espero que lo sean conmigo", subrayó Pérez Volpin.





Para cerrar, confirmó: "No quiero darle trascendencia a algo que no lo merece. Estoy enfocada en trabajar mucho con las propuestas de Evolución (NdeR: es candidata a legisladora) y en tener la oportunidad de darlas a conocer luego en los distintos programas".