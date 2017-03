Débora DAmato, abatida por la muerte de su gatita: Era mi compañera desde hace 18 años

Las mascotas de hogar como los perros y gatos son fieles compañeros de todas las personas.

Lo cierto es que Débora D'Amato está pasando un momento de profunda tristeza por la muerte de su gatita Alma.

La periodista y panelista de Intrusos anunció la muerte de su querida mascota que la acompañó 18 años en Instagram.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, manifestó su gran dolor por Alma: "Era mi gatita, amo la vida por sobre todas las cosas. Respeto la vida animal como la humana. No hago diferencias, era mi compañerita desde hace 18 años".

"Si yo lloraba, ella estaba a upa mío y las veces que me enfermé se peló del estrés. Hay mucha gente que probablemente no lo entienda, hay gente que no valora la vida humana. Hay gente que no entiende la relación afectiva que hay con su mascota pero en mi mundo son importantes. Estoy muy triste porque es una vida entera 18 años juntas. Vivió de todo y por suerte le pude dar una buena vida, merecía tener una muerte digna", indicó D'Amato.

