Darío Lopilato, rechazado en Tinder: "Me borré y nunca más"

¿Y por qué no? Él también tiene derecho, como cualquier otra persona. Que Darío Lopilato sea famoso, no lo exime de intentar conocer a alguien, utilizando un método al cual se había negado antes. Pero le fue mal.

Entrevistado por revista Gente, el hermano de Luisana contó su experiencia con Tinder, la famosa aplicación creada para buscar pareja, entre otras miles de posibilidades que ya quedan en el libre albedrío de quienes logran coincidir.

"Una vez me puse Tinder. Me putearon mucho, ja, ja,ja ... Me decían: 'Eh, ¿qué te hacés el Darío Lopilato si no sos?' Me dieron sin filtro. Me borré, y nunca más", le confesó Darío a la publicación.

"Las chicas están complicadas, lo que las hace más divinas", concluyó. ¡Fuerza, Darío! ¡A no rendirse!

