Por Luciano López L.





Daniela Cardone habló en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre el nacimiento de Alfonsina, la hija de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia. Ambos ya eran padres de Eloy, de cinco años.





"Fue puro shock te imaginás. Se hizo esperar. Yo respeto mucho ese momento y tienen que estar tranquilos los padres, son momentos de ellos y de Eloy. Cuando me avisa Brenda que ya estaba casi me muero. Me mandó un mensaje diciendo: Mamá, ya nació", expresó emocionada la ex modelo.





"Pesó 4 Kg 300 y midió 51 cm. Fue a las 22.45 del día 22. Re loco. El 23 la fui a verla a la mamá a la clínica y Brenda estaba como si nada, fue un parto hermos. La vi a Alfonsina y me quedé primero shockeada, no quería molestar ni tocar al bebé por el tema de los gérmenes, hay que cuidar mucho a los bebés recién nacidos. Me quedé pasmada un buen rato, es tan linda", añadió.





"La veo tan mujer a Brenda que estoy emocionadísima, cómo se desenvolvió con todo. A Alfonsina la vi con los ojitos abiertos, la tenía Gonzalo en brazos y yo atrás. Movía las manitos, fue hermoso. Mi segundo nieto, no lo puedo creer".







"Es muy lindo, es tan bonita, estaba con los ojitos abiertos. Era como que me veía. Es preciosa. Estoy tan emocionada. Eloy, mi otro bebé, esta muy bien. Un ser humano es un cambio total en la familia, estoy como loca. Quiero volver a ir a verla pero hay que dejarles su espacio", agregó conmovida Cardone.