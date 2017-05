Daniel Scioli: "Voy a ser papá a los 60"

Este jueves por la noche, durante una entrevista televisiva con Jorge Rial para el ciclo que el Intruso conduce por A24, el ex candidato presidencial Daniel Scioli anunció la noticia menos esperada. Su ex? pareja, la modelo Gisela Berger, se encuentra en la Dulce Espera.

"Gisela está embarazada y voy a ser papá a los 60 años", confesó el político.

La noticia cae en medio del gran escándalo sucedido en los últimos días, por los mensajes difundidos por la misma Berger en el que se apreciaba la infidelidad del ex motonauta con la vedette Sofía Clérici.

Este miércoles, de visita en Tandil, Scioli fue abordado por la prensa pero evitó referirse a este tema personal.

"Temas personales. De mi vida privada no hago ningún comentario. Son temas personales, nada más que eso", contestó el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Pero anoche, en el ciclo de Rial, Scioli habló del gran escándalo generado por la supuesta infidelidad: "En primer lugar, no hay ninguna tercera en discordia. Sofía Clérici es una amiga y ella misma ha hecho referencia que no pasó nada y que a veces con sus amigos manda fotos porque promueve su ropa interior. En ese sentido, como toda mujer merece mi respeto, pero diferenciemos las cosas", contó.

Y continuó: "Gisela está sensible y como toda mujer, ante una cosa así, reacciona y yo comprendo. Le dije que me disculpe por esta situación que se ha creado. Aparte estamos pasando un desafío hermoso y en este momento quiero contarte que Gisela está embarazada, estamos esperando un bebé. Esto nos da una emoción muy fuerte y también miedo, porque yo tengo 60 años. Es todo un desafío por delante. Voy a ser padre y ojalá Dios me ilumine para ser un buen padre y poner lo mejor de mí", disparó Daniel Scioli.

