Daniel Mollo sobre su relato viral: "Digo lo que siento"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Daniel Mollo fue noticia por la viralización de su relato luego del empate de la selección argentina frente a Venezuela por 1-1. El periodista fue muy duro con la actuación de los jugadores que dirige Jorge Sampaoli. fue noticia por la viralización de su relato luego del empate de lafrente apor 1-1. El periodista fue muy duro con la actuación de los jugadores que dirige





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista deportivo quien expresó sobre este tema: "Sé que hubo repercusión. Tengo la particularidad que relato y digo lo que siento. Pasé por todos los estamentos: vestuarios, comenté partidos, estudios centrales... Hoy digo lo que siento".





Y agregó sobre el partido en sí: "Fue el sentimiento que tenía la gente allí, eran 70 mil personas mudas, que miraban atónitos. A los jugadores de Venezuela no conocía a nadie salvo a uno o dos, mientras que a los jugadores argentinos a algunos los conocés por el puterío u otros por el auto de siete estrellas que tienen. En este momento la mayoría debe estar comiendo sushi en avión de primera".





"Es decir lo que siento. Yo puedo comer con cinco cubiertos o comerme un choripán en la esquina de la cancha de Boca, no tengo problema. El hincha se exterioriza de otra manera. Yo llego a mi casa, aún si Boca pierde, me siento y ceno con mi familia, mis hijos y amigos que es lo que más quiero. Anoche eran las cuatro de la mañana y todavía daba vueltas. Ver la cara de mis hijos, que el mayor tiene 17, y que me preguntaba: ¿Papá, por qué nunca ganamos nada? Es una generación la de veinte años que lo vio así", se sinceró el periodista sobre sus sentimientos.