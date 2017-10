Daniel Mollo: "No comparto para nada los memes y las cargadas que hay a Gago"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Daniel Mollo volvió a ser noticia por su apasionado relato en el empate de Argentina frente a Perú en 0 por las Eliminatorias a Rusia 2018. volvió a ser noticia por su apasionado relato en el empate defrente aen 0 por las





PrimiciasYa.com y se refirió además a los memes sobre la seria lesión que sufrió Fernando Gago. El periodista deportivo dialogó en exclusiva cony se refirió además a los memes sobre la seria lesión que sufrió





"Creo que la lesión de Gago es una lesión más seria de lo que uno imagina porque estamos en la puerta de un posible retiro de un jugador muy importante para Boca hoy y lo es para el fútbol argentino. No comparto para nada los memes y las cargadas que hay, la lesión y el dolor humano para nada tiene que llevarse a este tipo de ironías", explicó Mollo.





Sobre el presente futbolístico de la selección, argumentó: "Más de lo mismo de lo que venimos viendo. Más de la apatía, de un equipo que no tiene ideas. Siempre jugó mejor que su rival pero el mereciómetro en el fútbol no está, están los goles, y Argentina no marca goles".





"Sigue dependiendo de Argentina pero como viene jugando me pregunto: ¿Cómo va a a ganar en la Altura de Quito? De todas maneras lo último que se pierde son las esperanzas. Los argentinos, como todo en la vida, siempre tenemos que llegar a una situación límite como resorte para después despegar. Si los jugadores se dan cuenta que estamos en una situación límite, la esperanza está. Si no se dan cuenta y también el cuerpo técnico y dirigentes, estamos cocinados", cerró.