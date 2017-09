La pica entre ambos viene de hace unas semanas cuando el ex jugador cuestionó el relato del periodista en el empate entre Argentina frente a Venezuela.

Lo cierto es que hace unos días ambos intercambiaron opiniones de manera intensa a través del teléfono en una nota que salió al aire.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Mollo, que cubre la campaña de Boca hace años, quien explicó al respecto: "Él terminó aceptando que se había equivocado por los términos que había dicho, pidió disculpas al final de la charla y yo se se las acepté. Lo que dije en Fútbol al horno de él fue el domingo a la una. Después durante la transmisión del partido en Radio Cooperativa me avisan que quería salir al aire y así fue. Salió Cascini al aire y quedó todo en la nota".

"Él me pidió explicaciones de por qué decía que él era hinca de River y yo le contesté con artículos del Diario La Nación. Después al final me pide disculpas y yo se las acepté como todo caballero, no tengo ningún problema. Lo que yo digo es que no se puede decir con tanta liviandad cosas que son mentiras. El tema para mí está terminado y las disculpas aceptadas".

"En el final de la nota quedó en que él me llamaba por teléfono para tomar un café. Por supuesto que iría, no tengo ningún problema. Él reconoce que no es periodista, que no es nada, para mí el tema está cerrado. Son diferencias conceptuales que tenemos porque está en un lugar con los mejores periodistas y relatores y dice que no es periodista pero ejerce un lugar en el periodismo. Es lo mismo que si vos estás en un quirófano y no sos médico. Estas cumpliendo un rol. Cuando me llame para tomar un café lo acepto, no tengo ningún problema", cerró el periodista.