Daniel Hadad develó las presiones que recibió durante la gestión K: "Me armaron una causa"

Daniel Hadad reapareció en la televisión, en una entrevista con Alejandro Fantino, donde habló de sus tiempos frente al Grupo Indalo que dirigió durante gran parte del Gobierno kirchnerista y develó que recibió presiones desde el kirchnerismo que lo precipitaron a vender los medios al empresario Cristóbal López.

"Quizás no tuve la espalda empresarial y económica que tuvieron otros grupos (de medios) que tal vez sufrieron una presión igual o peor", contó Hadad y agregó que durante la década K "la Argentina vivió un momento de crispación muy grande y donde algunas libertadas de expresión se vieron amedrentadas. Mi caso no fue el único".





El dueño de Infobae relató que a principios de 2012 "me armaron una causa" cuando "20 inspectores de la AFIP fueron hasta las oficinas de mi contador", teniendo todos los papales y pagos en regla, señaló. Por este tema, "fui a ver a un funcionario muy importante de la AFIP", explicó en alusión a Ricardo Etchegaray, titular del organismo durante la gestión K.

Este funcionario le preguntó: "¿Cuántos hijos tenés? ¿Sabés que por esta causas vos y tu mujer pueden ir presos?". Molesto, Hadad le juró: "No vas a poder comer en ningún restaurante porque donde te vea te voy a cagar a trompadas".

"De repente que te llame una empresa que auspiciaba y te diga: 'no sé cómo decírtelo, tengo que levantar la pauta', pero si la radio va primera, le dije", contó en alusión a una empresa telefónica que decidió no seguir acompañando comercialmente a una de sus emisoras.

Además, el empresario mencionó dos episodios que, para él, fueron más que llamativos. "Una noche estaba cenando con mi familia en un restaurante y de repente tres tiros rompieron uno de los vidrios del lugar", contó. Y también se refirió a la sospechosa caída de dos antenas de sus radios en un predio policial del Gran Buenos Aires.

Cansado de esta seguidilla de episodios y al frente de medios que eran "exitosos pero no rentables", ya que el mayor porcentaje de la pauta publicitaria de sus radios y del canal C5N provenía del Estado y no de empresas privadas, terminó aceptando la oferta de Cristóbal López, que pagó US$ 49,5 millones por el 75% de C5N y el 48% de Radio 10 y las cuatro FM, que eran las participaciones accionarias que Hadad tenía.

"Yo no creo que la información sea un negocio, pero los medios son empresas"



