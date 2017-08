Daniel Frescó denunció por plagio al film de Suar: "Hay coincidencias muy curiosas"

"El fútbol o yo", película protagonizada por Adrián Suar y dirigida por Marcos Carnevale. A principios de agosto llegará a los cines argentinos una nueva producción nacional: se trata de", película protagonizada pory dirigida por





Pero en los últimos días, apareció una denuncia por plagio que lleva adelante el escritor Daniel Frescó, autor de la novela "Enfermo de fútbol". PrimiciasYa dialogó con el periodista y él mismo describió la situación.









Y agrega: "Mi texto pudo haber sido plagiado de manera relevante. Quedó en el Juzgado y le pedimos a la justicia que se ordene un examen pericial con profesionales especializados, para que lleven las dos obras y establezcan si existen similitudes entre el guión y la novela. Queremos verificar que efectivamente hay plagio".

"La trama es similar, es una persona que le encanta el fútbol y organiza su vida alrededor del fútbol. Los personajes son similiares: la pareja, los hijos, los amigos. Este hombre se va haciendo cada vez más enfermo. Esta enfermedad deriva en problemas laborales".

Luego, Frescó detalló cómo arranca esta historia: "En marzo de 2015, cuando estaba terminando el libro, tuve contacto con José Levi, integrante de la industria cinematográfica. Se enteró que yo estaba escribiendo un libro y me dijo que él tenía un guión francés comprado. Me dijo de hacer un guión conjunto. Me pidió que le mande el libro. Vi su película y no le noté tanto parecido. En diciembre le mandé el PDF para que lea el libro. Me dijo que estaba pensando en hacer el film con Marcos Carnevale".





"No tuve más noticias de él hasta febrero de 2017 cuando me enteré que empieza a rodarse 'El fútbol o yo' dirigida por Marcos Carnevale, cuyo productor creativo es José Levi. Crucé cartas documento, no tuve respuestas positivas. Tenía bastantes sospechas que podía ser un plagio. Veremos qué dice la Justicia", cerró el autor, muy firme en su postura.

