Dalma y Gianinna explotaron en los medios contra La Princesita y Rocío Oliva

Este lunes, Dalma Maradona pasó por Los Ángeles dela mañana y confirmó los fuertes rumores de separación entre el "Kun" Agüero y Karina "La Princesita".

Pero cuando Dalma fue consultada sobre los motivos de ruptura entre su ex cuñado y la cantante tropical, la invitada prefirió no hablar: "No tengo idea. Sólo sé que mi sobrino habló con su papá, le preguntó lo que quería saber y listo. Nada, eso". Y añadió: "Gianinna no opina (se la separación de Karina y el Kun) porque prefiere tener una buena relación con Sergio".

Luego, Dalma aseguró que entre El Polaco y la Princesita se queda con el primero y la parte álgida de la entrevista fue cuando Ángel de Brito le preguntó a Dalma si Karina se había querido "levantar a Diego". "Preguntale a alguien que no sea yo. Prefiero no hablar de esa persona, porque la verdad es que cuando no tenés nada bueno para decir, mejor no decir nada.

"No, pero no tiene que ver con lo de mi papá que a mí no me caiga bien. Es por otra cosa. Tiene que ver con un montón de cosas, que ustedes no saben. No las cuento porque mi hermana me mata", concluyó al respecto.

Por la noche, Infama, contó con la palabra de ambas hermanas, quienes pusieron en duda que la nueva cuenta de Instagram de Diego sea manejada por él.

"Como le cuesta tanto la tecnología hasta para mandar un mensajjto, me cuesta pensar... No sé si sabe qué es ¿Hay una foto de Benjamín en el Instagram de él? (no hay) Eso lo resume todo", cuestionó Dalma. Y sin nombrarla dio a entender que la novia de su padre es quien maneja las redes.





"Mi relación con papá es mi relación con papá, mas allá de todo lo que pase alrededor. A veces es más difícil la comunicación, pero eso no importa. Yo voy a hablar con él igual", añadió Dalma respecto de cómo pueda afectarla el noviazgo de él con Oliva.





Gianinna, por su parte, también afirmó que se enteró por el cronista sobre la cuenta de su padre en Instagram. "No creo que la maneje él, se la van a manejar", aseguró. Y también no ahorró críticas para Oliva: "Por suerte sabemos quien sos".

Embed

Embed