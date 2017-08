"A mí me parece que es como una fantasía de la gente y no me voy a hacer cargo del deseo de los demás. Soy una persona grande, sé lo que quiero y por qué lo quiero, decido no hacerlo público, y también respeto eso y me lo respetan, y en ese sentido estoy tranquila", dejó en claro Dalma.





los otros hijos del Diez son Gianinna, Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando. Este último fruto del amor con Verónica Ojeda. Recordemos queEste último fruto del amor con Verónica Ojeda.





Además, Dalma describió la relación que tiene con su papá: "Yo puedo juzgarlo. No sé si me banco todo, sí siento que si tengo ganas de decir algo lo digo y siento que tengo como un permiso de decirlo. Él igual sabe eso, si hace algo mal es el primero que lo sabe y yo tengo con él un diálogo de padre e hija como cualquiera con su papá. El ídolo que todos tienen a mí realmente no me interesa, él lo sabe y a veces hasta un poco me lo reprocha que no soy la fan de su carrera, pero a mí me interesa más que nada que es mi papá y que lo que quiero se lo puedo decir".

visitó el programa de, que emite Telefe, y se refirió a la posibilidad de que, el día de mañana, se junten los cinco hijos de