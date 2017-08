Dalma Maradona: "Mi papá toma pastillas para dormir y mezcladas con una copa, es terrible"

Dalma Maradona visitó a Carolina " Pampita " Ardohain en su programa. Allí la hija del ex futbolista habló sobre la conflictiva relación con su padre.





"Cuando yo estoy con él, nunca vas a ver algo que no esté bien cuidado", señaló. Dalma atribuyó la exposición de su padre en los medios como uno de los grandes conflictos entre ambos: "Me dan muchas ganas de ir a cuidarlo y ese es el motivo por el cual creo que mi papá más se enoja conmigo. Él dice que yo tendría que estar mucho más tiempo con él, pero a veces me llama y me dice que vaya una semana, pero yo estoy filmando y no puedo", explicó.





"Hay un montón de veces que a él lo sacan al aire y no está para hablar, y todo el mundo me dice cómo hacen esas cosas. Él toma pastillas para dormir hace mil años y mezcladas con una copa de alcohol, es terrible", explicó.





Y agregó: "Ni siquiera es que está borracho, porque con una copa de alcohol nadie lo está, pero a él le hace un efecto tremendo".





En relación a las novias de su padre, Dalma sostuvo: "Hay algo muy fuerte entre mi papá, mi hermana y que muchas veces otra mujer no lo entiende o le da celos. Si veo que viene una mujer que ama a mi papá por lo que él es y lo cuida, yo soy la primera en tener la mejor".