Dalma Maradona habló sobre los rumores de embarazo y su enfrentamiento con Laura Ubfal

Hace unos días, Laura Ubfal contó que Dalma Maradona estaría embarazada de su primer hijo. La información no fue bien recibida por la hija del Diez, quién arremetió contra la periodista y la acusó de tener un problema personal con ella.

Según la información, Dalma estaría esperando los tres meses para contarlo a la vez de que tendría pensado dar la noticia en un programa de televisión.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz negó rotundamente la información: "No puedo decir más que no estoy embarazada".

¿Vas a tomar alguna medida legal hacia Laura Ubfal?

No. Siento que puede tener algo personal conmigo pero ese es su problema. Yo no tengo absolutamente nada contra ella pero como no estoy embarazada tuve que aclararlo. No es la primera vez que dice cosas que no son.

Cabe destacar que las diferencias entre Dalma y la periodista de espectáculos vienen de larga data por cuestiones que tienen que ver con noticias en torno a la familia Maradona.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

Embed TAN BUENA NO ERA TU FUENTE POR QUÉ ES MENTIRA! Yo no quiero estar enojada con vos pero si vivís mintiendo, no me dejas otra! pic.twitter.com/DrdcHl6rWG — Dalma Maradona (@dalmaradona) 12 de agosto de 2017