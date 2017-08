Dalma Maradona contra la periodista Laura Ubfal: "Si vivís mintiendo, no me dejas otra"

Dalma Maradona escrachó a Laura Ubfal en Twitter luego de una información que brindó la periodista sobre un supuesto embarazo de la hija de Diego.





"Una amiga me manda esto y te aclaro que no vivo enojada, Me enoja solamente la mentira @laubfal y no es la primera vez que mentís!", explicó Dalma.





"Por qué enojarse? Qué triste no... Vive enojada... Yo tenía muy buena fuente", se defendió la periodista.





"Tan buena no era tu fuente porque es mentira! Yo no quiero estar enojada con vos pero si vivís mintiendo, no me dejas otra!", agregó la hija de Maradona enojada.