Dalila: "Nunca me peleé con Karina ni competí, somos dos generaciones diferentes"

PrimiciasYa.com habló en exclusiva con la cantante de cumbia romántica Dalila sobre su gran presente musical y el recuerdo de Leo Mattioli a seis años de su muerte, la salud del Chino de "La Nueva Luna" y su pensamiento sobre Gladys "La Bomba" Tucumana y Karina La Princesita, entre otros temas. habló en exclusiva con la cantante de cumbia románticasobre su gran presente musical y el recuerdo dea seis años de su muerte, la salud dely su pensamiento sobre, entre otros temas.





-¿En qué momento te encontras de tu carrera, con muchos shows en bailes y teatros?

Con muchos cambios. Cambios a nivel personal gracias a Dios para bien. Todo cambio siempre es bien. Y bueno en lo personal hay muchos cambios familiares, algún que otro problemilla que por suerte se han resuelto. Hay mucho trabajo que hacía que la familia se congestionara ya que trabajamos todos de los mismo, mi hijo más chico en la parte administrativa y el más grande en la parte musical.





dalila 4.jpg







-¿Qué cuesta más: llegar por primera vez o mantenerse en lo más alto de la movida tropical?

La verdad que estoy sorprendida. Cada vez hay más gente en los shows y teatros, eso te sorprende. Se te pone la piel de pollo, no se puede creer. Asentarse y mantener el éxito es lo más difícil, más que llegar. Es la parte en la que realmente tu trabajo y tu carrera se ve. Hay que remarla y tenés que cuidarte, aprender para crecer.





El Chino de La Nueva Luna, otro referente de la movida, estuvo internado y su salud preocupó a todos, ¿pudiste hablar con él?

Tengo una buena relación con él. Al vivir en Rosario soy un tanto particular con el tema de las amistades con colegas. Honestamente voy a mi función, laburo y a menos que tenga algún tiempo, me voy. Con El Chino hemos compartido algún asado o cosas así, pero sino puntualmente llego un rato antes al hotel, me cambio y salgo al teatro a trabajar. Al otro día duermo y salgo a trabajar, es mi rutina y de esa manera me muevo. Me duele en el alma el hecho que no tenés una persona al lado para que te diga: pará un poco la pelota. Al Chino no creo que lo haya sobrepasado la carrera, no es ningún novato, siempre supo lo que estaba haciendo. Pero bueno, si él no lo supo parar o que le pararan la pelota es así. Las drogas las detesto. Yo me puedo tomar un champagne cuando terminamos de trabajar. El otro día terminé un show en Jesse James y me quedó a ver el show del Pepo, me gusta saber lo que hace el resto artísticamente. Vi el show, charlamos, tomamos unos champagne y después me fui. Pasa por ahí para mí. Nunca me llamaron la atención las drogas. Me cuesta entender que si vos no sabes manejarlo que nadie te ayude a parar esa pelota. El Chino tiene hijos chicos y me da pena, es una situación de mierda. Creo que cada uno elige cómo y de qué manera vivirlo. Tengo una muy buena relación con él, tenemos una buena amistad pero fuera del entorno artístico no nos hemos juntado. Tenemos un amigo común, pero de juntarme fuera de lo laboral nunca. No me pareció correcto decirle algo sobre este tema. No me lo va a comentar a mí ni hacerlo delante mío.





dalila.jpg







-Esta semana se cumplieron seis años de la muerte de Leo Mattioli con quien tenías una relación muy cercana, ¿qué te genera esta fecha?

Gran parte de lo que soy se lo debo a él. Sí me da tristeza y uno aprende a convivir con eso. Este mes es especial porque hubiera sido el cumpleaños de mi mamá. El mes de agosto es un poco heavy para mí. El 2 hubiera cumplido años mi mamá y el 12 uno de mis hermanos. Son fechas muy juntas y puntuales. Uno aprende a convivir con ello. La vida no te da otra opción, te va a doler toda la vida la ausencia de esas personas. Leo era un amigo, un consejero, pero si yo lo vivo desde mi lado no quiero saber como lo vive Nicolás, su único hijo mayor varón. Es muy difícil, A Nico lo quiero mucho y lo aprecio, iba a la escuela con mis hijos. Hay cosas que no las elegimos, nos toca vivirlas y hay que tratar de poder llevarlas.





leo mattioli.jpg



-Gladys "La Bomba" Tucumana está en su mayor momento de exposición mediática por el "Bailando", ¿qué opinión tenés de ella?

Face to face no he tenido la oportunidad de hablar. Soy de laburar y volverme, no voy a salidas mediáticas o reuniones. Creo que a la Bomba Tucumana la conocí cuando yo recién empezaba hace veinte años. Me molestó que dice que es la única de la movida. Sí la tengo como una gran referente a Lía Crucet, fue número uno. La primera cantante de cumbia fue Lía para mí desde que tengo uso de razón. La primera que salió a cantar cumbia y a mostrarse como se mostraba fue ella. La Bomba nada sacando La pollera amarilla. Otra cosa no le conozco. Que salga a decir que es la número uno no me gustó. Se estaba olvidando de Lía, Gilda. La Bomba es tucumana como bien lo dice. Lía, Gilda arrancaron en Buenos Aires haciendo cumbia desde la nada.





dalila 5.jpg







-Se instaló entre tus fans y los de Karina una especie de "pica", ¿vos cómo te llevas con ella?

Es algo totalmente artificial. Es una piba que no podría ser mi hija porque tiene treinta años pero nunca confrontamos ni peleamos. Nos cruzamos una vez cuando ella recién arrancaba y me saludó. No tengo nada contra Karina. Cuando los fans cantan contra ella yo me quedo callada. Cada uno toma sus decisiones, yo elegí mi carrera toda mi vida y bueno, hay mujeres que se enamoran y dejan todo, que se yo. A nivel personal jamás me pelee con Karina. No discutí, competí ni confronté, somos dos generaciones diferentes.





-Por qué está instalado como una especie de rivalidad entre ustedes...

A Karina la sacaron cuando yo tenía un problema con los chicos del canal América. Tenemos nueve años de diferencia o diez. Somos dos generaciones diferentes... ¿De qué estamos hablando? Nunca me peleé con Karina, siempre que me lo preguntan digo que no sé porqué me inventan eso. Pasan un tema de ella de los conocidos en una fiesta y lo bailo, no tengo nada contra ella.