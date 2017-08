Dalia Gutmann contra Del Sel: "Si vas a dedicarte a la función pública, tenés que tener vocación"

Este fue el momento que se vivió en el aire del Trece:

PrimiciasYa pudo dialogar con la actriz y amplió su relato sobre lo que piensa del actor de "Midachi": "Para mí, meterme en un tema político sería un pifie porque lo desconozco, no sé y no me gusta escuchar a gente que habla al pedo, nos hace mal como sociedad".





"Lo único que dije ayer es algo que creo de verdad: si vas a dedicarte a la política y a la función pública, tenés que tener una vocación, no un aprovechamiento de alguien que viene de otro palo y no sabe nada de gestión y se lo mete en un puesto", despotricó Dalia.





Para completar, Gutmann remarcó: "Me parece que eso no está bien, es todo lo que tengo para decir pero tampoco me interesa meterme en el barro porque no sé nadar por esas aguas".