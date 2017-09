Dady Brieva detalló la denuncia de AAA a Midachi: "Quieren presionar y hacer terrorismo"

La Asociación Argentina de Actores sorprendió en la noche del lunes cuando tuiteó un comunicado de la denuncia a Midachi por "incumplir con el sindicato, la obra social y el sistema previsional".





Este fue el texto publicado en su página oficial:





La Asociación Argentina de Actores denuncia la decisión unilateral e ilegítima de la Productora R-12 S.R.L. conformada por Rubén (Dady) Brieva, Miguel Torres del Sel y Darío (Chino) Volpato, a cargo del espectáculo "MIDACHI KINDON 2017" que se exhibió desde el 1° de junio y hasta fines de agosto en el Teatro Opera, de no haber presentado hasta el día de la fecha en nuestro sindicato los contratos, ni los pagos correspondientes a los actores Dady Brieva, Miguel del Sel y Chino Volpato.

La obra actualmente está de gira por la República del Uruguay y luego lo hará por varias provincias de la Argentina, para después volver a la calle Corrientes cerrando así las presentaciones del corriente año, sin descartar la posibilidad de extenderlo durante más tiempo en el Teatro Opera.

Con este accionar, los productores no sólo incumplen el Convenio Colectivo de Trabajo 307/73 de la rama de Teatro, sino que además evaden los aportes sindicales y las contribuciones a la O.S.A. (Obra Social de Actores) poniendo en riesgo nuestro sistema solidario de salud. Además eluden tributos previsionales conforme lo establece la Ley del Actor, vigente desde el 1° de enero de 2016.

Por ello, hemos efectuado denuncias ante los organismos competentes, e intimamos a la empresa a que cumpla con sus obligaciones con cada uno de los actores, con este Sindicato, con la Obra Social solidaria que da cobertura a nuestros representados y sus familias, y con el sistema previsional y de seguridad social en conjunto.

SECRETARÍA GREMIAL

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES Embed Midachi incumple con el sindicato, la obra social y el sistema previsional - https://t.co/Cr8hbvNmrT — Asoc.Arg. de ACTORES (@actoresprensa) 4 de septiembre de 2017 PrimiciasYa tuvo la oportunidad de dialogar con Dady Brieva, uno de los integrantes del trío artístico, que reveló los detalles del caso: "Este tema lo están manejando los abogados de ambas partes, es una cuestión de encuadre laboral. Tenemos la plata para pagar. Si la Justicia dice eso, pagaremos".





"Estamos en eso, ellos dicen una cosa y nosotros decimos otra. Hicieron la denuncia para presionar, mediatizar y para hacer terrorismo. Esto es como los divorcios, cada parte lleva su argumento. El juez decidirá", enfatizó el actor.





Está bastante embromado el asunto porque somos el único caso dentro de esto. En la estructura empresarial que tenemos somos empresarios, no somos actores. Es distinto con Les Luthiers, por ejemplo, ellos presentan contratos de actores". Y sumó: "





Para cerrar, Dady declaró: "Cuando haga alguna película o forme parte de una ficción de Pol-Ka, me anotaré como actor".





Por otra parte, este medio también pudo comunicarse con Jorge Taiana, encargado de la parte artística de Midachi, que reveló: "No te puedo aclarar nada porque no soy el productor general de la obra, no soy la persona indicada. La productora general es BlueTeam, yo estoy en la parte artística, en otra área totalmente distinta".