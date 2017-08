Dady Brieva: "Cuando me lucí en 'El ciudadano ilustre' fue gracias a Oscar Martínez"

El ciudadano Ilustre", de la dupla de realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat, se alzó el sábado pasado con el Premio Platino como Mejor Película, que se entregó en la ciudad de Madrid y que distingue a la producción cinematográfica de Iberoamérica de 2016.

PrimiciasYa se comunicó con Dady Brieva, protagonista del film, para que nos cuente cómo vivió esta noticia: "Siempre me toca enterarme mientras estoy en el teatro o de gira. Lo vivo con alegría y con la expectativa para seguir trabajando. Sirve como expansión del artista y de la industria. No tengo idea qué significa el premio ni contra quién competía". se comunicó con, protagonista del film, para que nos cuente cómo vivió esta noticia: "





El comediante, que llevó a cabo el papel de Antonio en el film, subrayó: "Me parece que la película estaba muy buena, la hice con mucho cariño, me dejaron hacer de todo con el personaje. Cuando me pude lucir, fue por la asistencia de Oscar, me dio muchos tips. Hizo un laburazo, me daba consejos. Le tengo mucho respeto".





Brieva reveló detalles de su nuevo film, "Lo que se dice un ídolo", que relata seis cuentos del Negro Fontanarrosa, a diez años de su Se estrena el jueves. Es una película homenaje en la que participaron seis directores. Iba a tener la música de Serrat, no sé en qué quedó eso. Son cuentos del Negro, yo protagonizo 'No sé si he sido claro'", completó el marido de la Chipi. Para cerrar,reveló detalles de su nuevo film, "", que relata seis cuentos del, a diez años de su muerte . "completó el marido de la