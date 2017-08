¿Cuánto hace y con qué mujer tuvo sexo por última vez Federico Bal?

Ayer pasó por el envío de Kzo el actor y participante deDurante la emisión del envío Fede se sintió a gusto con la animadora y se animó a revelar parte de su vida íntima que en otras entrevistas no contó.

En cuanto a los ensayos del reggaeton, que se destacó por lo caliente, explicó: "me iba muy arriba de los ensayos. No fue un beso tan fuerte, con Laura nos dábamos lindos besos".

"Veníamos de dos relaciones, cuando la prensa pensaba que salíamos no era así. Cuando terminamos de bailar fuimos a merendar y ahí nos miramos distinto", explicó, y adelantó: "Estoy por hacer algo muy lindo por Laura, pero no quiero arruinar la sorpresa".

El productor confesó que Laura fue la última mujer con la que tuvo sexo: "No estoy con otra mujer, hace dos meses que no tengo sexo (...) me ocupo de los detalles, soy super caballero. Cuando estábamos de novios invité a su mamá al teatro a verme, y cuando nos separamos la fui a buscar igual".

