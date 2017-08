Cuáles fueron los mensajes seductores del Polaco a Valeria Aquino

Silvina Luna y El Polaco se separaron tras seis meses de amor, después de una crisis que derivó en esta radical decisión.





Tras la desavenencia entre ambos, el músico dejó la casa de su novia en San Telmo a la que se había mudado hace ya unos meses.





¿El motivo de la ruptura?: Barby Silenzy. Silvina siempre demostró que no podía controlar los celos hacia la bailarina, quien tuvo un corto affaire con El Polaco mientras participaban en el Bailando el año pasado.





Sin embargo, el Polaco anunció que iban a "empezar de cero" con la rosarina y que la reconciliación estaba encaminada.





Este medio pudo dialogar con Analía Franchín, que comentó en el aire de "Los ángeles de la mañana" unos mensajes que el cantante tropical le habría mandado a su expareja Valeria Aquino, con quien tuvo a Alma, una de sus dos hijas.

Embed

"No puedo contar quién me los contó, pero los vi ayer con mis propios ojos. Salvo que sea un chat que esté trucado... Pero se veía que era un chat entre Valeria y el Polaco", reveló la panelista.





"La fuente es Fernanda Iglesias. Ella lo contó pero no los mostró. No hablé con Silvina", manifestó Analía, que confirmó el contenido de los mensajes del Polaco: "Te sigo amando. Como nadie te va a amar. No sabes lo que te extraño".





¿Cómo tomará eso Silvina Luna? ¿Serán ciertos?