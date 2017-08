Cuál es el jurado preferido de Consuelo en "Bailando 2017": La mujer del momento nos lo cuenta

Consuelo Peppino, de 65 años, tiene nueve hermanos, es viuda hace nueve años, tiene tres hijos y ocho nietos. Su novio, a quien conoció hace seis años, se llama Ramón y tiene 68. No hacen vida en pareja ya que viven separados y solo se ven por las noches. Además, los sábados tienen un plan impostergable: salir a bailar con amigos.

La oriunda de Villa María, Córdoba, que trabajaba en una peluquería haciendo tintura y lavado de cabeza, protagonizó un momento único la semana pasada en el Bailando 2017 al ganarle por el 80% de los votos a Huevo Müller en el duelo telefónico.

"No pensé que la gente me iba a votar tanto, estoy muy sorprendida por todo lo que estoy viviendo. Estoy muy feliz con mi equipo. No puedo creer lo que está pasando y la gente me demuestra mucho cariño. Es bravo ensayar, te cansa pero todo el amor que recibo me da fuerzas para seguir", señaló Consuelo en diálogo con PrimiciasYa.com.

¿Te ves en la final?

No sé si me veo en la final, falta mucho aún. Además se vienen ritmos muy difíciles como el reggaetón y el aquadance. Yo soy una mujer grande y hay cosas que no puedo hacer como las demás participantes que tienen 25 ó 30 años. Pero iremos paso a paso.

¿Cuál es tu jurado preferido: Moria, Pampita, Ángel o Polino?

A mí me gusta mucho Moria. Ella sabe muchísimo y es una genia total. Igual quiero a todos, a Ángel de Brito por más que me ponga notas bajas lo quiero. Pampita es una dulce y Polino es un amor también. Yo sé que Polino me puede poner un cero o decirme cualquier cosa, pero todo forma parte de un show. Igual nunca me dijo nada que me pueda ofender. Pero si me das a elegir, me quedo con Moria.

Sin lugar a duda, su simpatía conquistó a todos, al igual que su historia de vida. ¿Quién podrá vencer a Consuelo tras el masivo apoyo que tuvo?

