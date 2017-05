Cristina Tejedor, sobre el cruce con Débora Plager: "Estaba muy agresiva, me saltó la térmica"

Daniel Scioli y Gisela Berger, Cristina Tejedor se conmovió al contar su experiencia por primera vez en público. "Me violaron y tuve que abortar", reveló. En medio del debate en "Intratables" por el embarazo y escándalo que salpicó ase conmovió al contar su experiencia por primera vez en público.reveló.

"Me dijiste que no soportabas el pensamiento de una kirchernista y eso me parece de una violencia terrible", le dijo Tejedor a Plager. Además, la actriz había tenido un intercambio de opiniones con Débora Plager le dijo Tejedor a Plager.

"Fue terrible, me venia agrediendo de antes.. Jamás hubiera tocado ese tema. Fue muy triste para mí. Gente de familia y sobrinos se enteraron por TV anoche. Muy doloroso. Esta mujer me quería poner como si defendiese a Scioli y no a la mujer. Al contrario", comentó Cristina.





¿Tuvo algún tipo de relación después del programa? "Terminamos y no la vi más, no vino a pedirme disculpas. En maquillaje me empezó a agredir a decir que ellos se tenían que maquillar primero. Yo sé muy bien con 40 años de tv quién se tiene que maquillar. Me dijo que no respeta a los K. Ahí vi que le pasaba algo. Le dije que le iba a enviar luz".

"Varias veces compartí programas con ella. Yo venía feliz porque venía de clases de canto. Pero esta mujer venía agrediéndome. Me saltó la térmica, me sacó y no pude volver. No sé por qué razón se la agarró conmigo. Parte de mi familia no lo sabía. Estaba avergonzada de hablar con mis sobrinos. Siempre tuvo un buen trato conmigo. Ayer estaba agresiva".

Para completar, Tejedor dejó en claro: "Vuelve al tema político y yo pido no mezclar. Hablo desde alguien que lo vive. Ella lo lleva al campo político. Se solidariza, pero quería dar vuelta lo que estaba diciendo. ¿Dónde está la solidaridad? Si esto sirve para que los políticos tomen en serio el tema del aborto, mejor... Dejémonos de joder. Hay mujeres que mueren por abortos clandestinos y la Iglesia, defensora de pedófilos, se opone. Increíble".