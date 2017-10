Cristina disparó contra Mirtha Legrand y habló de su fallida visita al programa de Susana

Cristina Fernández de Kirchner fue esta vez al programa Black and Toc de La Negra Vernaci y además de hablar de política y otras yerbas, se dedicó a denostar a Mirtha Legrand, cuando la locutora le preguntó si le había molestado que tanto la Chiqui como Susana Giménez no habían querido recibirla en sus respectivos ciclo televisivos.

"Cuando se puso en duda de que Néstor no estaba en el cajón, creo que hay cosas que son demasiado fuertes y malas. Ver una familia, como estábamos mis dos hijos y yo, parados con el cajón y decir que 'dicen que no está adentro', eso no es ser hipercrítico, es ser una persona mala", sostuvo la ex mandataria.

Más tarde, la hablar del rechazo de la Giménez, quien en un principio había explicado que recibir a la ex Presidente "sería como traicionar mis principios y mis ideas", Cristina disparó: "Lo que sucedió fue lo que se escuchó en los audios". "Pero quedó en el aire porque no me interesaba aparecer de esa manera. Además, creo que el gobierno exigió que también fueran las señoras Vidal y Carrió", agregó.

Mirá el video!

