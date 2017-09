Cristian U: "El huracán puede destruir Miami en menos de una hora, es imponente y muy triste"

El martes, el huracán Irma se convirtió en una peligrosa tormenta de categoría 5, la más poderosa que ha afectado al Atlántico en la última década y avanza hacia las islas del norte del Caribe en una ruta que podría llegar eventualmente a Estados Unidos.

Conforme se ha fortalecido el fenómeno mientras se acerca a la Antillas, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que se trata de un fenómeno "potencialmente catastrófico".

Uno de los famosos que estuvo en Miami en los últimos días es Cristian Urrizaga, el ganador de Gran Hermano 2011 e integrante de "Confrontados". Este medio pudo dialogar con el conductor para que nos cuente cómo está el clima en el país norteamericano y qué vivió él, quien regresó ayer de EEUU.

"Me fui de vacaciones y me encontré allá con Hernán Ranieri. Él se iba a hacer un crucero y yo quizá me quedaba una semana más por una cuestión laboral, estoy armando algo para Miami con el tema de los animales. Me encontré con Javier Ceriani y otro amigo dedicado al marketing. Me propusieron quedarme una semana más para hacer el proyecto", comentó Urrizaga.



Cristian amplió: "Mirá lo que es el destino: dije que me volvía y Hernán dijo que no hacía el crucero. Nos encontramos con esto que da mucha pena. Desde allá veíamos lo de Houston, Texas, realmente fuertísimo. Por más que haya lugares que estén hiper preparados de allá, nosotros no conocemos ese riesgo ni tuvimos ese miedo".