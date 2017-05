Cristian U. después del elogio de Naiara Awada: "Me pareció muy copada y auténtica"

"Le doy a Cristian U.", fue la frase que soltó fue la frase que soltó Naiara Awada en el piso de "Confrontados" y a metros del propio Cris.





PrimiciasYa.com se comunicó con el ex " Gran Hermano " quien se refirió a este elogio de la joven actriz.







"Es una fenómena Nai. Me pareció muy copada. Me encantan las mujeres que no se hacen rogar y expresan lo que sienten. Me parece que estamos en un tiempo donde las personas tienen que mostrarse tal cual son. Es antiguo eso de que el hombre tiene que encarar a la mujer. Está buenísimo que la mujer encare al hombre y se lo haga saber. "Hace poquito me estoy conociendo con alguien entonces no pienso y no me fijo con otra persona".





Y agregó sobre ella: "Es muy agradable y bonita Nai, si hubiese estado solo Y no sé... En un futuro uno nunca sabe, ahora no enfoco la cabeza en otra persona".





naiara awada.jpg







"Me pareció muy buena onda la piba. Lo que me pasó es que de entrada no me había caído bien por su personalidad fuerte, pero después de que compartí piso con ella me pareció muy copada y auténtica", cerró U.