Conocé la nueva excusa de Chano tras el nuevo choque

Las primeras horas del día trajeron, entre otras noticias, el nuevo accidente automovilístico de Chano Moreno Charpentier. Luego de un primer incidente en las calles de Belgrano en agosto de 2015 y de haberse incrustado contra el acoplado de un camión en abril del año pasado, ahora golpeó con su vehículo a un auto estacionado en el barrio de Saavedra. Por esa razón, en Infama buscaron la palabra del ex Tan Biónica, quien en un primer momento optó por el silencio, pero luego le envió un mensaje de audio a Luis Ventura para hacer su descargo.

"Hay una decisión de no hablar. O en algún momento hablaré dos minutitos. Pero no justo el día de hoy. Porque, en realidad, no hice nada, no cometí ninguna contravención ni un delito. Iba a 20 kilómetros por hora", explicó Chano en el programa de Pía Shaw y Denise Dumas.

Tratando de relativizar aún más el incidente, el cantante agregó que el control de alcoholemia "me dio cero. Lo realizó el SAME para ver si estaba en óptimas condiciones físicas. Y bueno, nada, fue un error humano. Un auto que estaba un poquitito afuera, le pegué. Me pasó eso".

El accidente en cuestión se produjo cerca de la 1 de este jueves, en el cruce de las calles Ruiz Huidobro y Washington, donde Chano impactó su Citroën DS 4 Crossback contra un Renault Clio que se encontraba estacionado.

