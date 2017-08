Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Connie Ansaldi dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo fueron los primeros contactos entre su flamante compañera de programa Nicole Neumann y su amigo Facundo Moyano. dialogó en exclusiva cony contó cómo fueron los primeros contactos entre su flamante compañera de programay su amigo





"Para mí Facundo es un amigo más, no es el político o ex sindicalista, es un amigo con el que salís a comer. Es un pibe que jode, tiene 32 años y si él gusta de una amiga se la voy a presentar como hice otras veces con otros amigos. En este caso se dio que son dos personas muy conocidas los dos. Amigos míos han salido con otras amigas y nadie se enteró porque no son personas conocidas", explicó la panelista de "Cortá por Lozano".





Nicole Neumann reconoció su affaire con Facundo Moyano





"No fueron a comer a Palermo como se dijo, fueron a Puerto Madero. No estuvieron en Palermo en ningùn momento. Nicole había dejado la camioneta en Recoleta y después la llevó a la casa del amigo a buscarla. Se vieron una sola vez y fue el jueves pasado", aclaró.



"Subí una foto al Instagram con Nicole porque es divina y es mi compañera nueva de programa. Ahí Facundo me dice: che presentámela. Ella está soltera y Facundo me dijo: `qué linda Nicole, presentámela´`. Ahí le pregunté a Nicole y le pasé el número de ella".





"Es como dos personas normales de esa edad. Salieron una vez a comer a un lugar discreto y se armó semejante escándalo. Ni siquiera se fueron a dormir juntos ni nada. Presenté a miles de personas y no se entera nunca nadie", indicó Ansaldi.

Facundo al momento de conocer a Nicole, explicó: "Yo sé que él estaba separado. Esas explicaciones ella (Eva Bargiela) se las tiene que pedir a él". Y sobre la situación deal momento de conocer a, explicó: