¿Con quién no volvería a trabajar Griselda Siciliani?

Griselda Siciliani está más polémica que nunca y sus intervenciones televisivas dejan mucha tela para cortar. La actriz no suele quedarse callada a la hora de las preguntas más difíciles y, aunque a veces no contesta directamente, siempre tira pistas para hacerse entender.

Luego de una dura semana en la que se cruzó con Araceli González por sus declaraciones en Intrusos sobre Fabián Mazzei, la protagonista de Sugar volvió a la carga en Los Ángeles de la mañana, donde le preguntaron con qué actor o actriz no volvería a trabajar.

"Me han tocado algunas situaciones... En todos los elencos siempre hay algún quilombete. Yo soy intensa, no tengo el tipo de personalidad que se queda afuera de los conflictos. Me encantaría", contó. Y detalló: "Cuando hay un conflicto, aunque no sea conmigo, siempre estoy de un lado".

Al toque, Ángel de Brito pregunto: "¿Decís 'con este no volvería a trabajar más'?"

"Con muy pocas personas...", contestó primero, y enseguida agregó: "Con una sola".

Lo cierto es que no hizo falta nombrar a nadie. Todas las panelistas del programa se dieron cuenta de quién de que la Siciliani estaba hablando de Facundo Arana.

No dio el nombre pero enseguida todas las panelistas se dieron cuenta a quién se refería y empezaron a dar pistas. "Rubio", "de mucho pantalón cargo", "le gusta la montaña", "aventurero"... ¡Te bancamos, Facu!

No te pierdas el video de esta nota!

Embed