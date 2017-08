Comunicado del abogado de Flavio Mendoza ante la denuncia por irregularidades laborales

Luego del artículo publicado por la Asociación Argentina de Actores en donde advierte irregularidades laborales de Flavio Mendoza como productor de la obra "Taboo", Fernando Burlando, abogado y apoderado de Mendoza, emitió un comunicado al respecto.

Embed @tabooteatro anímate a lo prohibido ......hay que animarse a romper con esquemas ,cruzar a otro lado ,serás criticado ,alabado pero al final del camino serás un hombre que dejó huella ❤️este mundo no está hecho para cobardes namaste Una publicación compartida de Flavio Mendoza (@mendozaflavio) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 6:22 PDT

Como apoderado del Señor Flavio Mendoza

"El ladrón cree que todos son de su misma condición". Es la única reflexión que permite entender el razonamiento de la Asociación Argentina de Actores al lanzar la tan grave como falsa acusación contra el director de la obra Taboo, poniéndolo en el equivocado rol de productor para imputarle una conducta que no ha tenido, no tiene y no tendrá en su vida.



Resulta evidente que quienes infieren que un trabajador actor puede cambiar su conducta ética al transformase en productor es porque están presumiendo, justamente, de lo que carecen: conducta ética.

Es absolutamente falso que el señor Flavio Mendoza haya incurrido en los incumplimientos que se le imputan habida cuenta que no es el productor de la obra Taboo sino su director.



No obstante, la preocupación generada por las falsedades vertidas por la Asociación Argentina de Actores amerita un pronunciamiento enérgico por parte del señor Flavio Mendoza. Tales expresiones no deben ser interpretadas como aclaraciones porque sencillamente no hay nada que aclarar; lo que hay es lisa y llanamente la decisión de mostrar la realidad como prólogo a las demandas judiciales que en las próximas horas se le iniciará a la entidad mencionada y a los medios y/o programas de radio, televisión, gráficos y digitales que reprodujeron las mentiras contenidas en ese comunicado.



Todos los trabajadores de Taboo están debidamente inscriptos en el Sindicato de Variedades, con contratos y comprobantes de pago debidamente registrados, circunstancia que quizás disguste a la dirigencia de Actores.



Tal documentación será, en oportunidad de los juicios que se iniciarán en las próximas horas, las espadas que cortarán cada una de las cabezas de esta Hidra de Lerna de la mentira.



Incluso será presentada la documentación que prueba que, contra lo que fabula Actores, el señor Flavio Mendoza es director de Taboo y en consecuencia un trabajador más y no un productor.



Con mucha pena comunicamos la decisión de llevar a juicio a los responsables de una entidad que forma parte del jugo cultural de la Nación y que a lo largo de décadas ha sido un invalorable sostén para aquellos que han abrazado esta maravillosa profesión.



Pero es necesario separar la paja del trigo y poner en evidencia a quienes practican, vaya a saber con qué fines deleznables, esta forma de terrorismo mediático.



Asimismo me adelanto la voluntad de llevar a todos a juicio, a mediación. Permitir estos excesos no sería más que razonar insensiblemente como ellos, por eso me ha otorgado el poder para llevar a juicio a todos aquellos inescrupulosos que han falseado la realidad.

Dr. Fernando Burlando.