Julián Serrano es uno de los actores de " es uno de los actores de " Golpe al corazón ", la novela que llegó al prime time de Telefe para instalarse en la pantalla chica y competir contra tanques televisivos como el " Bailando 2017".





PrimiciasYa pudo dialogar con el joven artista, en una videoentrevista realizada en los estudios de Martínez, donde se graba la ficción producida por Quique Estevanez.





"Estamos muy contentos con el programa, superó mis expectativas. El equipo se lo merece y la calidad humana es impresionante. Mi historia está muy buena, va a aparecer en los próximos capítulos. Tuve un par de escenas con Seba Estevanez, es un copado, pegamos muy buena onda. Quiero tener más escenas con él", describió Julián.





Luego, en un fragmento de la nota, Serrano expresó su actualidad sentimental: "Estoy soltero, con Oriana terminó todo bien, tengo recuerdos re lindos. Está bueno enamorarse, pero es un arma de doble filo. Uno la pasa muy bien, pero la pasa mal y te consume bastante tiempo. Pero te sirve estar sensible a veces. Eso no se busca. Lo que busco es salir con alguien para entretenerme, pero yo me enamoro por flechazos".





Y sobre el final, detalló cómo debería ser una joven para seducirlo y poder mantener una relación formal con él: "Para que una mujer me seduzca, tiene que reírse de uno mismo. Suma mil puntos. Se nota que es una chica inteligente, no se deja llevar por estereotipos. Yo también tengo sentido del humor".





Videoentrevista por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino