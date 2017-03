Cómo seguirá el tratamiento de Noah Bublé cuando regrese a la Argentina

Aunque su prioridad es su hijo, tanto Michael Bublé como su entorno le aconsejaron que regresara al país para finalizar el rodaje de su película con Guillermo Francella.

Cuando Luisana Lopilato comenzó a sospechar sobre la salud de su hijo, Noah, se encontraba en Buenos Aires a punto de empezar a filmar "Numb, at the edge of the end", una película coproducida por Argentina y Canadá que tendría como protagonista a Hayden Christensen (Anakin Skywalker adolescente en Star Wars) y a Luisana y Guillermo Francella como sus compañeros de reparto.

Al final nunca pudo ponerse a trabajar en su personaje ya que tuvo que volar de inmediato a Los Ángeles para ver a un médico que terminó de confirmar que el pequeño Noah padecía de cáncer de hígado.

Aunque durante un tiempo tanto ella como Michael cancelaron sus agendas laborales para dedicarse a su hijo, la mejoría del pequeño por la reducción del tumor habría incitado al músico y su familia a darle ánimos para finalizar este compromiso laboral que quedó inconcluso.

Ahora, de acuerdo a lo informado por el mencionado medio, Noah terminó con éxito su tratamiento de 5 meses contra el cáncer.

De esta manera, el primogénito de Luisana y Michael sólo tendrá que visitar por controles cada tres meses la clínica de Memphis donde lo operaron y le hicieron quimio.