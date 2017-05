Cómo se tomó Luciana Salazar que en Salta haya un restaurante que le puso a un plato "Bife Salazar"

Portezuelo, en la vecina provincia de Salta, se convirtió en el blanco de las críticas por cosificar a famosas de la farándula argentina: le pusieron sus nombres a los platos preparados con cortes de carne.



Quienes vayan a comer en el lugar (ubicado en el acceso a la ciudad) podrán encontrar opciones como "Lomo a la Zámolo", "Lomo Flor Peña", "Matambre a la Farro", "Medallón Pampita" o "Bife Salazar".



Este medio se comunicó con una de las mencionadas en el menú, Luli Salazar, que esto nos comentó al respecto: "Recién me desayuno de esto, no tenía idea. En principio, entiendo que a muchas mujeres les moleste esto, me parece correcto. En mi caso, apenas uno lo lee te puede caer simpático, pero entiendo que en la situación que vivimos ahora, donde se defiende mucho a la mujer en este tipo de cosificaciones, no corresponde".

"Me parece correcto que haya mujeres que quieran defender esta causa haciéndonos respetar y defendiendo nuestros derechos".