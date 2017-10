Cómo reaccionó Víctor Hugo Morales ante la derrota de Cristina y el triunfo del macrismo a nivel nacional

Durante el kirchnerimos, Víctor Hugo ocupó un rol importante para la comunicación oficial y no negó jamás su afinidad con los gobiernos del matrimonio de Néstor y Cristina.

Víctor Hugo fue tajante a la hora de su análisis y de anunciar que el macrismo se impuso a nivel nacional.

"Y será así nomás el mundo. Puede hablar de transparencia la misma persona que hace pocos meses hizo un blanqueo de capitales para que su hermano y sus amigos denunciaran que tienen en el exterior 200 millones de dólares. Es mortificante pero se anima a decir 'la transparencia' y que 'vamos a combatir la pobreza', al mismo tiempo que están con la carpeta sacando la flexibilización laboral", dijo el periodista.







"Muchos pensarán que es un candidato al que le va bien porque tiene un discurso seductor, habrá quienes entienden que es una maravilla; otros pensamos que es exactamente todo lo contrario. Otros pensamos que tiene que ver con los medios de comunicación. Por eso en Unidad Ciudadana (se cantó) 'el que no salta es de Clarín', porque ese es el enemigo. Los medios corporativos, los medios que se han quedado absolutamente con todo".





Y agregó: "Es elegante decir que posiblemente hay que respetar al ganador, por lo menos esta noche, y discutirlo a partir de mañana. A mí no me parece tan fácil. Este discurso tan vacío, tan proclive a la mentira... La expresión máxima de la hipocresía y el cinismo que un ser humano pueda tener, me gusta por lo menos intentar refutarlo".





"Hay una derecha triunfante y una izquierda, la que representa la señora que estaba hablando hace un rato (por Cristina Kirchner), que sigue teniendo cerca de cuatro de diez personas contra todos los medios de comunicación, prácticamente sin un peso partido al medio para hacer campaña", enfatizó.





Y concluyó: "Hay otro mundo, que es el ganador de esta noche. El mundo sigue andando. Habrá que ver si sigue evolucionando hacia la derecha, como en Europa, como en Estados Unidos. Los que festejan son los Trump del mundo. Trump también es un hombre exitoso y bailarín que se lleva por delante la verdad, que humilla a la verdad y también le va muy bien. Es el mundo que hay en estos momentos. En ustedes está, como idea final, decir si vale o no vale la pena seguir luchando contra este mundo".