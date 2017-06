Coco Sily, dolido con Lizy Tagliani por su ida de la radio: "Se equivocó, pero la adoro"

Lizy Tagliani decidió irse de radio Pop 101.5, del programa que compartía con Coco Sily, y se sumó a las filas de Santiago del Moro en radio La 100. decidió irse de radiodel programa que compartía con, y se sumó a las filas de





Este hecho a Coco le hizo ruido y desde su envío radial mostró el disgusto que le generaba esta situación. PrimiciasYa pudo hablar con él y se refirió al tema: "No tengo nada más que decir, es lo que dije. Tengo la mejor con Lizy. Es amiga, no me gustó la actitud de no decírmelo, de no cruzarse conmigo a tomar un café y decirme que arrancaba con Santiago".





"Es lo único. Me enteré al aire de que alguien que trabaja conmigo se va a la radio con la que competimos de un día para el otro. Después, la quiero, la adoro, es buena gente, no tengo nada en contra de ella", agregó el animador y actor.





Para completar, aclaró: "No me gustó la actitud, lo tuve que decir porque me empezaron a llegar mensajes porque la escucharon de golpe. La verdad que no fue clarito eso. No quiero tener quilombos con ella igual, se equivocó con eso".





¿Responderá Lizy sobre el tema?