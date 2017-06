Claudia Villafañe: "Ayer, Diego me llamó para ver si lo ayudaba con..."

Claudia Villafañe pasó por Los Ángeles de la Mañana luego de ser sobreseída en la causa por estafas que Diego Maradona le había iniciado, habló de todo en el ciclo de El Trece y hasta se animó a confesar que está de novia con Taiana.

Sobre el sobreseimiento de la Justicia por "estafa procesal", se mostró muy feliz: "No esperaba otra cosa la verdad porque no había hecho nada como para que esto no saliera de esta manera, estaba súper tranquila. Pero con la firma de la jueza, mucho mejor", dijo en Los Ángeles de la mañana.

Y contó cómo se enteró la noticia: "Estaba yendo en el auto, a una reunión de trabajo, a encontrarme con una novia, y me llamó Fernando Burlando y me dice 'empezá a saltar', y yo empecé a saltar en el asiento y a gritar, iba manejando...".

"No voy a demandar a Diego, no voy a hacer lo mismo que hizo él. Yo al que quiero demandar es al doctor Morla. Pero mucho no quiero hablar porque no se lo comenté a Fer. Pero creo que tendría que hacerle la causa a Diego, la verdad es que no quiero seguir con temas judiciales, quiero que esto termine y poder seguir teniendo la relación que tengo con Diego, que nos hablamos teléfono", dijo.

Y reveló: "Ayer él me llamó a la hora y media para que ver si lo ayudaba con un número teléfono que necesitaba, se lo pase y me agradeció. Yo prefiero tener esa relación por mis hijas, por Benjamín, y poder hacer lo que hacíamos antes, salir a comer, venir acá y poder tomar mates, poder ir yo a Dubai como fui. Vernos tranquilos, sin discutir, ni pelear, como hacíamos antes".

Y agregó: "Que por lo menos tenga la dignidad, la buena voluntad de pedir disculpas públicas por todo lo que dijeron y no tenían razón. Hace mucho tiempo que todo lo que empezaron a decir me angustió muchísimo, me dolieron cosas muy puntuales. Lo demás era como tenía vaselina en el cuerpo y todo me resbalaba. Fueron cosas feas, fuertes...".

