Claudia Ciardone fue estafada: "Fui a hacer unas fotos al Sur y nunca me pagó"

Claudia Ciardone es la protagonista de un hecho que nadie quisiera vivir: la modelo viajó a Las Leñas para hacer un back de fotos para promocionar la ciudad pero nunca le abonaron. es la protagonista de un hecho que nadie quisiera vivir: la modelo viajó apara hacer un back de fotos para promocionar la ciudad pero nunca le abonaron.





PrimiciasYa pudo dialogar con la rubia, que describió lo que pasó: "Dice que trabaja para el Gobierno, pero no, es un mentiroso, un chanta. Me contrató para ir a trabajar a Mendoza. Supuestamente tenía que hacer unas fotos en Las Leñas para promover el turismo. Hice el trabajo y nunca me pagó. Me decía 'mañana, mañana'...".

Embed Tengan cuidado es un estafador q dice q trabaja para el gobierno de la nación, es mendocino, si lo googlean van a encontrar q ya estafo mucha gente q necesitaba un hogar para vivir , caracterizticas para reconocerlo , bajo , morocho , le falta un diente y tiene una pierna más corta q otra, su Instagram es @cuervo_leonels Una publicación compartida de Claudia Ciardone (@clauciard) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 9:31 PDT

"Me tuvo 20 días pateándome. Era un chanta. Lo googleo, pongo el nombre y me fijo que el tipo estafó a un montón de gente. Cuando ayer subí esto a las redes, me llegaron un montón de mensajes de gente estafada por este tipo", amplió la modelo, indignada.





Ciardone completó: "Estafa a la gente diciendo que trabaja para el Gobierno y es todo mentira. Vive en Mendoza y hace mucho que viene estafando, en poco dinero y en muchísimo. Su nombre es Leonel Sappag".