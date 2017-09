Clarisa Abreu: "No todo son cirugías y retoques digitales, yo prefiero mostrarme tal cual soy"

, hermana del "Loco" y ex, dialogó en exclusiva consobre sus fotos sensuales en Instagram y su mensaje de mostrarse tal cual es para sus seguidores.



"Yo me volví a Uruguay con mi bolso y empecé a entrenar y a cuidarme más estéticamente. Bajé 12 kilos y estoy enfocada en mi trabajo como modelo 100%".





"Entonces después de haber pasado todo eso y ver el cambio que tiene mi cuerpo, son marcas que te quedan por el proceso que vivís. Todas las mujeres lo tienen y cómo he visto modelos, vedettes que están todo el tiempo mostrando su cuerpo y lo perfecto que es, que me ha pasado de cruzarlas en la calle y ver que están todas baqueteadas, nada de lo que se ve en redes sociales es real", analizó Clari.





Y dejó en claro por qué se muestra tal cual es: "Entonces no quiero que la gente vea eso en mi y prefiero mostrarme tal cual soy, sin cirugías y sin ningún tipo de Photoshop. No lo veo mal, pero hay que cuidar mas la salud también. No todo son cirugías y retoques digitales".





"Y también para darle un aliento a la señora que está en la casa que no tiene la posibilidad de ver en persona a esas famosas mujeres voluptuosas y perfectas, al no verlas no se da cuenta que le están vendiendo una mentira", cerró la modelo.