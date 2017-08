Cinthia Fernández sobre las críticas a Defederico: "La gente en redes nunca está conforme"

Matías Defederico en el día de su cumpleaños. Además, acompañó el posteo de Instagram con una imagen de la familia completa. El miércoles, Cinthia Fernández escribió un lindo párrafo dedicado a su parejaen el día de su cumpleaños. Además, acompañó el posteo decon una imagen de la familia completa.





Pero a los seguidores de la morocha les llamó la atención la fría respuesta del futbolista: "Vos sos más vieja Fernández".

Embed Feliz cumple mi amor! En este cumple especial q estamos todos juntos deseo q así sea por siempre. Felicidad, amor, alegría todo eso q das q te vuelva el doble y la vida te recompense por el esfuerzo q haces día a día. T amo y te amamos. Q los cumplas feliz viejin Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 10:40 PDT

PrimiciasYa dialogó con Cinthia sobre este hecho que no pasó desapercibido: "Era una broma el comentario que hizo, siempre nos jodemos con la edad. Pasa que a veces se pasa la gente de las redes".





"Critican todo, nunca nadie está conforme, entonces ni me caliento. Ya me acostumbré, antes me enojaba y ahora no. Con mis nenas me viven criticando, pero hay que mirar los comentarios lindos. Ni me interesan los comentarios negativos, si amerita, los puteo", cerró la modelo.